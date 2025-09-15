Slušaj vest

"Usred deponije živi preko 200 ljudi. Zamislite! Strašno je ovo... ; Ali mi ne možemo da im ograničimo pravo na prstup do mesta življenja koje imaju tamo. Ne možemo da sprečimo te ljude da ulaze i izlaze iz perimetra koji imaju", rekao je Toškovski novinarima.

Ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije je rekao da je problem sa divljim deponijom "Vardarište", koja se nalazi na istoku Skoplja, "taložen godinama" i da "ne može da se reši preko noći".

"Ovaj problem, nažalost, ne možemo da rešimo preko noći. Tamo treba sistemsko rešenje. Tim ljudima treba da se nađe odgovarajuće mesto življenja. Ti ljudi treba da budu dislocirani. Taj prostor treba odgovrajuće da se isčisti. Otpad treba da se odnese na drugu lokaciju, koja je odgovarajuća za takav tip otpada", rekao je Toškovski.

