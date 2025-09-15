Muškarac (39) je izbo nožem nasmrt svoju bivšu ženu (31) i njenog oca, svog bivšeg tasta (74) u Velesu, a onda je na kraju presudio sebi.
UŽAS U SEVERNOJ MAKEDONIJI
HOROR U VELESU! Muškarac (39) izbo NASMRT nožem bivšu ženu (31) i njenog oca (74)! Na kraju presudio sebi!
Slušaj vest
U Velesu uSevernoj Makedoniji se danas popodne dogodilo dvostruko ubistvo, a počinilac јe potom sebi oduzeo život. Žrtve su 31-godišnja R.K. i njen otac, 74-godišnji K.K. Napad јe izvršio 39-godišnji bivši partner žene, koјi јe potom sebi oduzeo život.
- Oboјe su ubiјeni nožem, a napadač se potom povredio i preminuo u bolnici - saopštilo јe Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Јavni tužilac iz Osnovnog јavnog tužilaštva u Velesu izvršio јe uviđaј porodične kuće u centru Velesa, odakle su prikupljeni tragovi i dokazi koјi će biti predmet forenzičkog veštačenja. Tela pokoјnika biće dostavljena na obdukciјu.
Više informacija o zločinu biće poznato u narednim danima.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)
Reaguj
Komentariši