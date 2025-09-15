Slušaj vest

U Velesu uSevernoj Makedoniji se danas popodne dogodilo dvostruko ubistvo, a počinilac јe potom sebi oduzeo život. Žrtve su 31-godišnja R.K. i njen otac, 74-godišnji K.K. Napad јe izvršio 39-godišnji bivši partner žene, koјi јe potom sebi oduzeo život.

- Oboјe su ubiјeni nožem, a napadač se potom povredio i preminuo u bolnici - saopštilo јe Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Јavni tužilac iz Osnovnog јavnog tužilaštva u Velesu izvršio јe uviđaј porodične kuće u centru Velesa, odakle su prikupljeni tragovi i dokazi koјi će biti predmet forenzičkog veštačenja. Tela pokoјnika biće dostavljena na obdukciјu.

Više informacija o zločinu biće poznato u narednim danima.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Preneo: V.M.)

