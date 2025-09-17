Slušaj vest

Ilija S. (39) nasmrt je izbo nožem svoju bivšu partnerku Rosicu K. (31) i njenog oca K. K. (68) u Velesu, u zločinu koji je šokirao region! Ilija je potom digao ruku na sebe, a prema istrazi koja je u toku mesecima ju je uznemiravao i molio da se pomire.

Kako navode tamošnji mediji, Rosica i Ilija S. su razdvojeni od oktobra 2024. godine, ali su povremeno komunicirali - ovo se navodi u izjavi koju je Rosica dala tužilaštvu 9. septembra o pretrpljenom nasilju, nekoliko dana pre nego što je izvršeno dvostruko ubistvo i samoubistvo.

U izjavi navodi da su, uprkos razdvojenosti, bili u povremenoj komunikaciji, a krajem decembra prošle godine, on ju je pozvao da zajedno odu u Bugarsku, jer je dobro poznavala bugarski jezik, što je ona prihvatila, kako bi mu pomogla da ispuni svoje obaveze.

- Nakon što smo završili obaveze u Sofiji, na povratku za Skoplje, u jednom trenutku je izbila svađa između nas jer me je molio da obnovimo našu vezu, ali sa moje strane je bilo negodovanja zbog njegovog zahteva, u jednom trenutku sam čak pokušala da otvorim vrata auta, a on mi se obratio rečima "ili ćeš biti moja ili ćeš biti mrtva". Nakon ovoga, nastavili smo put ka Skoplju i dok smo odlazili, on me je zamolio da prespavam kod njega u Skoplju - svedočila je tada Rosica.

Ovo nije bio prvi put da ga je prijavljivala za nasilje. Takođe je postojao i prethodni incident koji je uključivao paljenje njenog vozila, kao i fizički napad u kojem su žrtva i njen novi partner pretučeni u njenom domu.

1/5 Vidi galeriju Ilija nožem izbo bivšu partnerku i njenog oca Foto: Printscreen Društvene Mreže

Pretrpela jezivo nasilje, Ilija napao i svoju majku!

Ona je takođe rekla tužilaštvu da je prihvatila, ali samo ako Ilija pozove majku ili svog oca.

- Međutim, čim smo stigli u Skoplje, tačnije u Đorče Petrov gde Ilija živi, on je pozvao majku, ali u istom trenutku je počeo da me maltretira, tokom čega me je udarao po celom telu, zaključao me u svoju kuću, ali se ne sećam koliko dugo sam bila zatvorena, s obzirom da nisam imala telefon kod sebe, niti sat, da bih se orijentisala koliko dugo sam bila zatvorena. Počeo je i da se nasilno ponaša prema majci, tako da ju je fizički odvukao od mene, a sa moje strane je zamoljena da pozove policiju, ali joj je i telefon oduzeo i sprečio je da pozove pomoć - rekla je Rosica tužiocu.

Sledećeg dana ga je ubedila da će, ako je pusti, potražiti pomoć da bi njihova veza funkcionisala, pa je pristao da je pusti. Prijavila je incident 2-3 dana kasnije u policijskoj stanici u Đorče Petrovu, odakle je upućena u Kiselu Vodu, gde je prijavila incident, a zbog traume i povreda otišla je i u Urgentni centar u Velesu.

Žrtva Rosica K. Foto: Printscreen Društvene Mreže

Rekonstrukcija dvostrukog ubistva

- Policijski službenici su stigli na lice mesta 15. septembra i utvrdili da je žrtva R.K. (31) iz Velesa, koju je Služba hitne medicinske pomoći prebacila u Velesku bolnicu, gde je proglašena mrtvom. Odmah nakon toga, u kući njenog oca u istoj ulici, pronađen je preminuli njen otac K.K. (68), koji su takođe imali povrede od oštrog predmeta. U kući je sa povredama od oštrog predmeta pronađen i I.S. (39) iz Skoplja, bivši partner R.K. Prema prvim informacijama, postoji sumnja da je napao oboje, nakon čega je i sam sebe povredio. Nakon što je prebačen u Velesku bolnicu, i on je proglašen mrtvim - saopštila je policija.

Tužilaštvo je objavilo sve postupke protiv njega

Napominje se da su podnete brojne prijave Ministarstvu unutrašnjih poslova i pokrenuti postupci protiv njega, ali uprkos činjenici da je psihijatrijskim pregledom utvrđeno da ne boluje od bilo koje mentalne bolesti i da je sposoban da prepozna značenje svojih postupaka, dobio je samo uslovnu kaznu, što je još jedan znak da je sistem nije zaštitio.

Tužilaštvo u Velesu јe u aprilu ove godine podiglo optužnicu protiv Iliјe S. zbog dva krivična dela, ugrožavanja sigurnosti i nasilja. Za ova krivična dela, dobio јe uslovnu kaznu od suda u Velesu, izrečenu 10 septembra 2025. godine. Mera zabrane približavanja i uspostavljanja kontakta sa oštećenom i njenim partnerom, određena na zahtev tužilaštva, ostala јe na snazi.