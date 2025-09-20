Slušaj vest

Četiri osobe iz Nepala pronađene su u vozilu koje pripada stanovniku Skoplja u blizini graničnog prelaza Kafasan, vozač je pritvoren zbog krijumčarenja migranata.

Policijski službenici iz policijske stanice za granični nadzor u struškom selu Frangovo, prema informacijama, sinoć u 22:50 časova lišili su slobode D. B. (40) iz Skoplja, u blizini mesta zvanog „Borovi“ na glavnom putu granični prelaz Struga - Kjafasan.

Sumnja se da je svojim vozilom marke "audi" sa skopskim registarskim tablicama krijumčario migrante. U blizini vozila primećene su četiri žene koje su pokušale da pobegnu, ali su odmah uhvaćene i utvrđeno je da se radi o četiri državljanke Nepala, od kojih su tri imale 22 godine, a jedna 34 godine, objasnio je portparol Stefan Dimoski.

Migranti i vozač su predati Upravi unutrašnjih poslova Struga na dalje postupanje i nakon potpunog dokumentovanja događaja, biće podneti odgovarajući izveštaji.

