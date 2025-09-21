Slušaj vest

Dvanaestogodišnja devojčica je fizički i mentalno zlostavljana tri meseca, a sve je snimljeno mobilnim telefonom.

Devojčicu je, kako je saopštila štipska policija, zlostavljala maloletnica od 13 godina kojoj je pomagao i drugi maloletnik.

Devojčicina sestra je prijavila slučaj policiji.

U prisustvu njihovih roditelja, policija je obavila službeni razgovor sa maloletnicom koja je zlostavljala devojčicu i još jednim maloletnikom, nakon čega će biti preduzete mere.

(Kurir.rs/Republika.mk)

