Peševska, koja je bila drugoptužena, u potpunosti je priznala svoju krivicu prebacivši odgovornost na bivšeg direktora te klinike Nina Vaseva koji je prvooptuženi.

Optuženi su i lekari Simonida Crvenkova i Dragan Jakimovski.

Optužnica tereti lekare za kontinuirana "teška dela protiv ljudskog zdravlja" i „nemarno lečenje", pri čemu je na 29 pacijenata primenjena neodgovarajuća terapija, sa odstupanjima u doziranju i bez odgovarajuće procene njihovog zdravstvenog stanja.

Kurir.rs/Beta

