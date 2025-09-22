Krivični sud u Skoplju je na kaznu od dve godine zatvora uslovno osudio onkološkinju Meri Peševsku koja je priznala krvicu na suđenju grupi lekara zbog nesavesnog lečenja pacijenata u skopskoj Onkološkoj klinici.
Severna Makedonija
LEKARI PACIJENTIMA DAVALI NEODGOVARAJUĆU TERAPIJU: Onkološkinja u Skoplju osuđena na dve godine zatvora zbog nesavesnog lečenja
Peševska, koja je bila drugoptužena, u potpunosti je priznala svoju krivicu prebacivši odgovornost na bivšeg direktora te klinike Nina Vaseva koji je prvooptuženi.
Optuženi su i lekari Simonida Crvenkova i Dragan Jakimovski.
Optužnica tereti lekare za kontinuirana "teška dela protiv ljudskog zdravlja" i „nemarno lečenje", pri čemu je na 29 pacijenata primenjena neodgovarajuća terapija, sa odstupanjima u doziranju i bez odgovarajuće procene njihovog zdravstvenog stanja.
Kurir.rs/Beta
