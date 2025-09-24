Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije je saopštilo da je zbog požara u prirodi od 1. aprila do danas privedeno 56 osoba i podnete su 32 krivične prijave.
MUP SEVERNE MAKEDONIJE: Od 1. aprila 2.012 požara, privedeno 56 osoba
Ministarstvo navodi da je od 1. aprila do 23. septembra u Severnoj Makedoniiji registrovano ukupno 2.012 požara napolju i da je utvrđeno da je najveći deo "izazvan ljudskim faktorom sa različitim motivima".
U saopštenju se kaže da se i dalje vodi istraga "radi razjašnjavanja slučajeva i otkrivanja njihove moguće međusobne povezanosti".
