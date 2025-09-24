Slušaj vest

Ministarstvo navodi da je od 1. aprila do 23. septembra u Severnoj Makedoniiji registrovano ukupno 2.012 požara napolju i da je utvrđeno da je najveći deo "izazvan ljudskim faktorom sa različitim motivima".

U saopštenju se kaže da se i dalje vodi istraga "radi razjašnjavanja slučajeva i otkrivanja njihove moguće međusobne povezanosti".

Kurir.rs/Beta

