Kako je napisala Siljanovska Davkova na zvaničnom Fejsbuk profilu, to je rekla na radnom sastanku za lidere Zapadnog Balkana, koji je organizovala visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas u Njujorku.

"Podsetila sam da je integracija Zapadnog Balkana u EU ključna ne samo kao proces proširenja, već i kao fundamentalna reintegracija regiona u Evropu, gde smo istorijski i kulturno oduvek pripadali. To je lek za bezbednosne dileme i nove podele koje se već naziru", istakla je predsednica Severne Makedonije.

Dodala je da veruje da će EU, kao i u teškim vremenima u prošlosti, pokazati kreativnost i jedinstvo.

“Važno je da Zapadni Balkan percipira kao celinu i ako postoji raskorak u tempu napretka između zemalja, to bi moglo prouzrokovati dalje podele umesto ujedinjenja", ocenila je predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova.

Kurir.rs/Beta

