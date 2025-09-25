Slušaj vest

Kako je napisala Siljanovska Davkova na zvaničnom Fejsbuk profilu, to je rekla na radnom sastanku za lidere Zapadnog Balkana, koji je organizovala visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas u Njujorku.

"Podsetila sam da je integracija Zapadnog Balkana u EU ključna ne samo kao proces proširenja, već i kao fundamentalna reintegracija regiona u Evropu, gde smo istorijski i kulturno oduvek pripadali. To je lek za bezbednosne dileme i nove podele koje se već naziru", istakla je predsednica Severne Makedonije.

Dodala je da veruje da će EU, kao i u teškim vremenima u prošlosti, pokazati kreativnost i jedinstvo.

“Važno je da Zapadni Balkan percipira kao celinu i ako postoji raskorak u tempu napretka između zemalja, to bi moglo prouzrokovati dalje podele umesto ujedinjenja", ocenila je predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova.