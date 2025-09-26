Slušaj vest

Prema novim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja Severne Makedonije, koje stupaju na snagu danas, primenjuju se nova pravila za upotrebu mobilnih telefona i slušalica za pešake, bicikliste i trotinete.

Novim pravilima, pešaci će morati da prelaze kolovoz i biciklističku stazu bez korišćenja slušalica, mobilnih telefona, tableta, pametnih satova i drugih uređaja koji im odvlače pažnju.

Kazna za prelazak pešačkog prelaza sa telefonom u ruci ili uz uvo je 40 evra, a za vožnju skutera, motocikla ili traktora dok se koristi elektronski uređaj kazna je 50 evra. Pešak je dužan da se kreće pažljivo, bez korišćenja uređaja koji smanjuju pažnju prilikom prelaska puta ili biciklističke staze, navodi se u Zakonu.

Isto ograničenje važi i za vozače bicikala, mopeda, motocikala, tricikala i kvadricikala, osim ako ne koriste specijalizovane komunikacione uređaje ugrađene u zaštitne kacige. Nove odredbe obuhvataju i vozače električnih skutera, kojima je zabranjeno korišćenje elektronskih uređaja tokom vožnje.

Prema ovim zakonskim izmenama, počev od Nove godine, kazne za vozače koji prođu kroz crveno svetlo ili nepropisno parkiraju biće rigorozne, a snimaće ih kamere projekta Bezbedan grad.