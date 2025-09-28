Slušaj vest

Prvi krug izbora za gradonačelnike i odbornike skupština 80 opština Severne Makedonije i grada Skoplja održaće se u nedelju 19. oktobra, a 2. novembra je drugi krug izbora za gradonačelnike u mestima u kojima nisu izabrani u prvom.

Na lokalnim izborima 2025. godine ima ukupno 309 kandidata za gradonačelnike i 576 kandidatskih lista za članove opštinskih skupština sa ukupno 10.490 kandidata, a glasa se na 3.480 biračkih mesta.

Kako je objavila Državna izborna komisija Severne Makedonije, u biračkom spisku u Severnoj Makedoniji za predstojeće lokalne izbore upisano je 1.832.415 birača.

Ukupan budžet za održavanje osmih po redu lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji je 9,76 miliona evra, a njihovo sprovođenje prati i 14-člana posmatračka misije ODIHR-a.