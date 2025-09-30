Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski je danas ocenio da "nema ničeg važnijeg od porodice" i da je "formiranje porodice sa mnogo dece najviši patriotski čin jednog naroda za sopstvenu otadžbinu" jer "velika porodica znači budućnost".

To je njegova "jasna poruka svim makedonskim građanima bez obzira na versku ili etničku pripadnost" rekao je Mickoski na skupu "Demografski trendovi – Zajednička akcija za ulaganje i korišćenje ljudskog kapitala kroz petogodišnji program Vlade Severne Makedonije i Fonda Ujedinjenih nacija za stanovništvo (UNFPA)".

Taj program je "potvrda da nismo sami, da imamo prijatelje i partnere u svetu, ali i da je odgovornost na svima nama, da sačuvamo naš narod, da podržimo mlade, da sačuvamo porodicu i da obezbedimo budućnost Makedonije. Vreme je sada. A budućnost je u našoj deci", rekao je Mickoski.

Premijer je naveo da od 1950. godine stalno opada broj novorođenčadi u njegovoj zemlji: 1950. ih je bilo više od 50.000, a 2024. samo 16.000.

Podsetio je da, po poslednjem popisu, Severna Makedonija ima 1,8 miliona stanovnika, ali "realno prisutno stanovništvo" po procenama nije veće od 1,5 miliona, a u zemlji je 700.000 redovno zaposlenih i 350.000 penzionera.

"Za 20 godina se plašim da ćemo biti zemlja sa manje od milion stanovnika i da ćemo imati jednog zaposlenog na svakog penzionera. To znači kolaps penzionog fonda, to znači kolaps zdravstvenog fonda. Svako ko se igra i ko ne razume koliko je ovo ozbiljno, ne želi dobro zemlji", rekao je Miskoski.

Ocenio je da su glavni razlozi opadanja broja stanovnika iseljavanje mladih i pad stopa nataliteta i fertiliteta.

Rekao je da njegova vlada već radi u nekoliko pravaca.

"Stvorili smo najveći ekonomski rast na Balkanu – to znači nova radna mesta, veće plate i veće mogućnosti za mlade. Ulažemo u budućnost porodica: povećali smo sa tri na šest brojbesplatnih pokušaja vantelesne oplodnje, sa ubrzanim postupkom, sve o trošku Fonda. Besplatni udžbenici za učenike jer je obrazovanje temelj demografskog rasta. Novi vrtići u više gradova da pomognemo roditeljima. Podrška majkama, deci i porodicama, kroz nove socijalne i ekonomske mere", naveo je Mickoski, ;premijer i lider konzervativne VMRO DPMNE.