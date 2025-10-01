Slušaj vest

Broj dece i zaposlenih u srednjoj školi u Štipu koji su imali simptome trovanja nakon konzumiranja sendviča u obližnjoj prodavnici je u porastu.

Epidemiolog Svetlana Živkova rekla je za MIA da je do danas registrovano ukupno 17 osoba sa simptomima, što je dvoje više nego juče.

"Do sada je registrovano 17 slučajeva, u nekima od njih je izolovana 'salmonela enteritidis'. Uzeto je 35 uzoraka iz hrane, od zaposlenih i sa radnih površina i poslato na analizu u laboratoriju Instituta za javno zdravlje u Skoplju", kaže Živkova.

Dodala je da se rezultati uzetih uzoraka još uvek čekaju.

Sendvičarnica je zatvorena, a inspektori su već uzeli uzorke hrane i radnih površina i sproveli sanitarni pregled i edukaciju svih zaposlenih.

Majka studentkinje koja je završila na odeljenju za infektivne bolesti u Kliničkoj bolnici u Štipu rekla je da je njeno dete razvilo simptome nakon što je pojelo sendvič sa pilećim odreskom i prženim krompirom.