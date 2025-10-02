Slušaj vest

Ročište u slučaju "Štekli", u kojem je više optuženih za organizovanu trgovinu drogom, prekinuto je u sredu i odloženo za 9. oktobar, nakon što je prvooptuženi, Rade Trajkovski Štekli, pre početka ročišta doživeo napad sličan epilepsiji i pao u sudnici.

Ekipa hitne pomoći je obavila lekarski pregled, tokom kojeg je okrivljeni bio komunikativan, ali je izjavio da "ne zna gde se nalazi". Lekar je naglasio da odbija da prihvati ponuđenu terapiju, jer je prethodno u zatvoru primao drugu vrstu lekova, i odbio je da potpiše izjavu o tome.

Advokat Saško Dukovski je pred Sudom naglasio da se napad kod osobe sa potvrđenom epilepsijom ne može smatrati narušavanjem reda.

"Okrivljenog je juče pregledao psihijatar i dobio je terapiju za suicidalne misli. Ako je danas nije dobio, takav napad je očekivani ishod", rekao je Dukovski.

Dodao je da odbrana nema interes da odugovlači proces i da pod takvim uslovima nije moguće nastaviti sa ispitivanjem i unakrsnim ispitivanjem.

Sudija Ilija Trpkov je objasnio da je prioritet Suda da proces bude efikasan i pravedan, ali i da se zaštiti zdravlje okrivljenih.

"U slučaju je više okrivljenih, ne samo Rade. Međutim, s obzirom na to da je već kraj dana i da još uvek ima mnogo pitanja, glavni pretres se odlaže za 9. oktobar. Svaki pokušaj odugovlačenja biće sankcionisan", rekao je sudija.