Slušaj vest

Na današnji dan pre 30 godina, 3. oktobra 1995. godine, u centru Skopljapokušan je atentat na prvog predsednika nezavisne Makedonije Kiru Gligorova, koji je preživeo sa teškim povredama glave.

Na licu mesta poginuo je njegov vozač Aleksandar Spirovski, povređen je telohranitelj Kire Gligorova, a od posledica povreda od ekspplozije preminuo je prolaznik Hristo Hristomanov.

Otvorena je velika istraga pod imenom "Automobil", uz pomoć bezbednosnih snaga SAD, Nemačke i Britanije, koja je utvrdila da je atentat na Kiru Gligorova bio dobro pripremljen i organizovan, ali je osalo nepoznato ko je stajao iza atentata, a istraga protiv nepoznatog počinioca je i dalje otvorena.

Kiro Gligorov Foto: printscreen YT

Bivši predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski misli da iza atentata na prvog makedonskog predsednika Kiru Gligorova 1995. godine stoji tadašnji predsednik Srbije Slobodan Milošević.

- Moja analiza je uvek bila, a to sam rekao i predsedniku sa kojim sam radio, Borisu Trajkovskom. Ne mogu da vidim drugu političku logiku, jer je atentat esencijalno politički čin. Nema druge političke logike osim Slobodana Miloševića - rekao je Pendarovski u jednom intervjuu u julu ove godine.

Stevo Pendarovski Foto: EPA / ADEK PIETRUSZKA

Napad je izvršen automobilom bombom 3. oktobra 1995. godine u 9.50 u Ulici Makedonija ispred hotela "Bristol" u Skoplju kada se Gligorov službenim vozilom vozio od svoje rezidencije do radnog mesta u Sobranju.

U automobilu marke "sitroen ami 8" bilo je sakriveno 20 kilograma eksploziva, koji je aktiviran daljinskim upravljačem kada se Gligorovljevo vozilo kretalo ka zgradi skupštine.

1/8 Vidi galeriju Slobodan Milošević Foto: Foto: Printscreen YouTube, BAS CZERWINSKI / AFP / Profimedia, Idnes.cz printscreen

Pre eksplozije, službeno vozilo makedonskog predsednika je usporio "fića" u Ulici Makedonija. Istraga je obuhvatila pretres 30.850 vozila, pregled više od 15.000 objekata i proveru identiteta više od 188.000 ljudi, od kojih je 19.000 pretreseno.

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavilo je nekoliko informativnih razgovora sa ljudima koje je smatralo mogućim počiniocima atentata, ali su svi pušteni nakon ispitivanja.

Prvi makedonski predsednik Kiro Gligorov je preminuo 1. januara 2012. godine u 94. godini.