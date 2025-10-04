Slušaj vest

Krivični sud u Skoplju u potpunosti je potvrdio optužnicu za požar u diskoteci "Puls" u Kočanima u kojem je poginulo 62 ljudi, a 37 optuženih terete se za teška krivična dela protiv javne bezbednosti, prenosi MRT.

Na optuženičkoj klupi sedi 37 optuženih za strašni požar u diskoteci "Puls". Njima će se suditi za teška krivična dela protiv javne bezbednosti.

Veće za procenu odobrilo je optužnicu, a glavnim pretresom će predsedavati sudija Dijana Gruevska-Ilievska.

Krivični sud navodi da je procena optužnice odložena jer su dvoje od troje sudija koji su prvobitno bili u Veću tražili izuzeće. Jedan je imao ćerku koja je advokat optuženog u ovom slučaju, a drugi sudija je rođak oštećenog. Prepiska sa 33 branioca koji zastupaju optužene takođe je trajala dugo, piše MRT.

Sud kaže da uprkos tome što su advokati obavešteni o datumu za dostavljanje optužnice, neki od njih nisu bili u kancelarijama kada je sudski kurir trebalo da im dostavi dokument.

Optužnica je podignuta 13. juna, a evaluacija je trajala tri i po meseca.

Vrhovni sud je saopštio da je predmet dodelio Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju jer sudovi u Štipu i Strumici nemaju dovoljan broj sudija za krivični postupak.

Tragedija u Kočanima dogodila se tokom nastupa muzičke grupe DNK, kada su varnice pirotehničkih sredstava zapalile plafon diskoteke, što je izazvalo brzo širenje plamena, a panika i uski izlaz iz zgrade izazvao je veliki haos.

Prema optužnici, objekat nije ispunjavao minimalne tehničke uslove za obavljanje ugostiteljske delatnosti, nije imao dozvolu za rekonstrukciju, osnovni projekat i izveštaje o rekonstrukciji, niti poseban izveštaj o zaštiti od požara, eksplozija i opasnih materija, niti plan i procenu zaštite i spasavanja.

Među okrivljenima je i brat vlasnika diskoteke, koji je, prema tužilaštvu, bio odgovoran za prodaju karata i kontrolu broja gostiju i njihovih godina, podseća Radio Slobodna Evropa.

Prema procenama tužilaštva, te kobne noći u Pulsu je bilo preko 500 ljudi.

Optužena su i tri gradonačelnika Kočana: Ljupčo Papazov, koji je bio na funkciji u vreme tragedije i njegovi prethodnici Nikolčo Iliev i Ratko Dimitrovski.

Prema tužilaštvu, oni su znali da noćni klub Puls postoji u gradu, ali nisu ništa preduzeli, objekat nije bio registrovan u opštinskom registru u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu, već su dozvolili da radi i da vlasnik plaća naknadu za ugostiteljsku delatnost.

Među optuženima su i bivši ministri ekonomije Krešnik Bekteši i Valjon Saraćini. Na listi se nalaze i državni sekretar i pet zvaničnika Ministarstva ekonomije, odgovornih za izdavanje dozvola za noćne klubove.

Na optuženičkoj klupi biće i sadašnji ministar bez portfelja u vladi Šaban Saliju, koji je i kandidat za gradonačelnika opštine Šuto Orizara u Skoplju na lokalnim izborima 19. oktobra.

Saliju je optužen kao bivši direktor Direkcije za zaštitu i spasavanje, zajedno sa još trojicom bivših direktora, kao i generalnim inspektorom koji je rukovodio inspekcijskom službom u Službi državne bezbednosti.

Među optuženima su i lokalni inspektori, poput trojice građevinskih inspektora iz opštine Kočani, ali i pripadnika bezbednosnih snaga.