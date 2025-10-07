Na tom mestu je jutros izmereno nula stepeni Celzijusa.

Slede sa dva stepena Kruševo i Mavrovi Anovi, tri stepena je izmenreno u Lazaropolju, četiri u Krivoj Palanci, pet u Tetovu i Vinici, a po šest u Berovu, Ohridu i Pretoru, mestu na Prespanskom jezeru.

U Štipu, Bitolju, Strumici jutros je izmereno sedam stepeni, osam u Kumanovu, 10 u Skoplju, Kavadarcima i Demir Kapiji, 11 u Velesu, a 12 u Đevđeliji.

Kurir.rs/Beta

