Severna Makedonija je od danas deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (Single Euro Payments Area, SEPA).

Kako je saopštilo Ministarstvo za evropska pitanja Severne Makedonije, to omogućava makedonskim građanima i kompanijama da obavljaju i primaju plaćanja u evrima ka i iz zemalja članica SEPA pod istim uslovima kao u EU.

"Danas, sa započinjanjem praktične primene za lakše, brže i jeftinije transakcije u evrima, Severna Makedonija je zvanično postala aktivni deo Evropskog platnog prostora, što je važan korak u unapređenju integracije sa jedinstvenim evropskim tržištem", ističe to ministarstvo.

Pridruživanje SEPA je, kako se navodi, deo aktivnosti u okviru Plana rasta EU za Zapadni Balkan, koji ima za cilj ubrzanje ekonomske integracije zemalja regiona sa EU kroz povećan pristup jedinstvenom tržištu, podsticanje investicija i poboljšanje finansijskih usluga.

Ministarka finansija Severne Makedonije Gordana Dimitrieska-Kočoska je izjavila da je Evropski platni savet odobrio prijave devet makedonskih banaka u platnoj šemi za kreditne transfere koji su operativni u SEPA, dok se očekuje da će se preostale tri banke pridružiti do kraja godine.

"To znači da zemlja praktično postaje deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima, što će omogućiti građanima i kompanijama da vrše plaćanja u evrima na isti način kao u zemljama Evropske unije. Očekuje se da će članstvo u SEPA doneti brojne koristi za građane, kompanije i ekonomiju u celini", rekla je Dimitrieska-Kočoska.

Istakla je da se očekuju brža, bezbednija i jeftinija prekogranična plaćanja u evrima i da je to posebno važno za makedonsku ekonomiju, koju karakteriše visok stepen otvorenosti trgovine i veliki obim prekograničnih plaćanja.

"Stoga je potencijal za uštedu troškova, za poboljšanje likvidnosti i za povećanje konkurentnosti kompanija veliki. Ovo može igrati značajnu ulogu u procesu dalje trgovinske integracije, ubrzanog ekonomskog rasta i smanjenja jaza u prihodima sa EU", rekla je Gordana Dimitrieska-Kočoska u pisanoj izjavi.

Zahtev za pristupanje SEPA Severna Makedonija je podnela ;10. jula 2024. godine, a taj zahtev je 6. marta 2025. prihvatio Evropski platni savet.

Region SEPA obuhvata 41 zemlju u Evropi.