Slušaj vest

Juče se u srednjoj školi u Kičevu dogodio krvavi incident - sedamnaestogodišnji učenik je nožem izbo drugog petnaestogodišnjeg učenika, koji je odmah prevezen u bolnicu, saopštio je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Dana 6.10.2025. u 11:45 časova, Policijska uprava Kičevo je prijavila da je u prostorijama srednje škole u ​​Kičevu, učenik star 17 godina napao oštrim predmetom učenika iste škole star 15 godina i naneo mu telesne povrede, koje su potvrđene u bolnici u Kičevu. Oštar predmet je oduzet od napadača i nakon potpunog dokumentovanja događaja, protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog izvršenja krivičnog dela „nasilje“ iz člana 386. Krivičnog zakonika“, navodi se u policijskom biltenu.

(Kurir.rs/Sloboden pečat.mk)

Ne propustiteSeverna MakedonijaSAČEKUŠA USRED BELA DANA, RANJEN POLITIČAR! Muškarac čeka da automobil priđe, izvlači pištolj i REŠETA: Nadzorne kamere snimile pokušaj ubistva! (VIDEO)
skoplje.jpg
Severna MakedonijaVELIKE VESTI ZA NAŠE SUSEDE: Severna Makedonija od danas deo SEPA, jedinstvenog područja plaćanja u evrima
Severna Makedonija je od danas deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (Single Euro Payments Area, SEPA).
Severna MakedonijaLEDENO U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Na Popovoj šapki izmereno nula stepeni!
slo.jpg
Severna MakedonijaTRAGEDIJA U KOJOJ JE POGINULO 62 LJUDI: Sud u Skoplju potvrdio optužnicu protiv 37 osoba zbog požara u Kočanima
collage123211.jpg