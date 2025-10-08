Juče se u srednjoj školi u Kičevu dogodio krvavi incident - sedamnaestogodišnji učenik je nožem izbo drugog petnaestogodišnjeg učenika , koji je odmah prevezen u bolnicu, saopštio je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

„Dana 6.10.2025. u 11:45 časova, Policijska uprava Kičevo je prijavila da je u prostorijama srednje škole u ​​Kičevu, učenik star 17 godina napao oštrim predmetom učenika iste škole star 15 godina i naneo mu telesne povrede, koje su potvrđene u bolnici u Kičevu. Oštar predmet je oduzet od napadača i nakon potpunog dokumentovanja događaja, protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog izvršenja krivičnog dela „nasilje“ iz člana 386. Krivičnog zakonika“, navodi se u policijskom biltenu.