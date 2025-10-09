Slušaj vest

Nasilnik iz Tetova suočiće se sa optužbama nakon što je, prema navodima policije, napao četrnaestogodišnje dete tvrdim predmetom, a zatim pretio nožem bratu deteta i još jednom prijatelju, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

„Policijska uprava Tetovo podnela je krivičnu prijavu protiv Lj. H. (43) iz Tetova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela 'nasilje' i 'pretnja opasnim oružjem tokom tuče ili svađe. Dana 2.10.2025. u Tetovu, optuženi je fizički napao četrnaestogodišnjeg dečaka upotrebom tvrdog predmeta, a zatim je njegovom bratu i prijatelju pretio oštrim predmetom“, navodi se u policijskom biltenu.

(Kurir.rs/Sloboden pečat.mk)

