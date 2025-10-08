Slušaj vest

Policija u Kumanovu uhapsila je A. A. (43) iz Tetova zbog sumnje da je povezana sa pokušajem ubistva svog supruga, poznatog pulmologa i političara Zekirije Šainija (43) iz sela Slupčane u opštini Lipkovo.

- Takođe, šest osoba je pozvano na službeni razgovor u Odeljenje unutrašnjih poslova Kumanovo u vezi sa incidentom, a po sudskom nalogu je izvršen pretres kuće B.S. (50) iz Kumanova. Nakon potpunog dokumentovanja slučaja, protiv A.A. biće podnete odgovarajuće optužnice, dok će krivične prijave biti podnete i protiv L.F. (36) iz Gostivara, koji je osumnjičen za pokušaj ubistva i još uvek je u bekstvu, nakon konsultacija sa Osnovnim javnim tužilaštvom - saopštio je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zekirja Šaini Foto: Printscreen Facebook

Šaini je ranjen juče oko 14 časova, vozeći automobil marke "golf", kada su dve nepoznate osobe pucale na njega dok su ga čekale na ulici da priđe automobilom.

Napad se dogodio na raskrsnici ispred zgrade opštine Kumanovo, na samo pedesetak metara od policijske stanice i zgrada suda i tužilaštva, piše Skopje1.

Nakon što je ukazana pomoć na licu mesta, Šaini je prebačen u kliniku u Skoplju. Zadobio je prostrelne rane ruke i noge, ali je van životne opasnosti.

Prema prvim informacijama, motiv napada bili su nerešeni porodični sukobi, a tužilaštvo za sada nema naznaka da je slučaj politički motivisan. Kako se dodaje, ranjeni lekar je nosilac liste opozicione albanske partije Demokratkska unija za integraciju (DUI) na lokalnim izborima u opštini Lipkovo.