Dva makedonska državljanina privedena su na Međunarodnom aerodromu u Tirani nakon što su kod njih pronađeni neprijavljeni evri i denari, saopštila je danas policija.

Kako je prenela državna agencija Severne Makedonije MIA, kod tih makedonskih državljana koji su trebali da putuju u Norvešku otkriveno je i zaplenjeno 22.805 evra i 2.600 makedonskih denara (oko 42 evra).

denari.jpg
Denari Foto: Sloboden Pečat

Prema saopštenju albanske policije, kod osobe A.J. (33) pronađeno je 11.800 evra i 2.600 makedonskih denara, dok je kod osobe B.I. (43) pronađeno 11.005 evra, koje nisu prijavili.

Dodaje se da su procesni materijali predati Tužilaštvu u Tirani na dalje postupanje.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)

Severna Makedonija je od danas deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (Single Euro Payments Area, SEPA).
kiro-gligorov.jpg
Screenshot 2025-07-17 165224.jpg
105 AP Boris Grdanoski.jpg