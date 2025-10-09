Dva makedonska državljanina privedena su na Međunarodnom aerodromu u Tirani nakon što su kod njih pronađeni neprijavljeni evri i denari, saopštila je danas policija.

Kako je prenela državna agencija Severne Makedonije MIA, kod tih makedonskih državljana koji su trebali da putuju u Norvešku otkriveno je i zaplenjeno 22.805 evra i 2.600 makedonskih denara (oko 42 evra).

Denari Foto: Sloboden Pečat

Prema saopštenju albanske policije, kod osobe A.J. (33) pronađeno je 11.800 evra i 2.600 makedonskih denara, dok je kod osobe B.I. (43) pronađeno 11.005 evra, koje nisu prijavili.

Dodaje se da su procesni materijali predati Tužilaštvu u Tirani na dalje postupanje.