Severna Makedonija
POKRENUTA INICIJATIVA ZA ZAŠTITU MAKEDONSKOG RUBINA: Cilj je da ovaj nusproizvod mermera dobije zvanični status nacionalnog mineralnog nasleđa
Ministarstvo energetike, rudarstva i mineralnih sirovina Severne Makedonije objavilo je danas da je podnelo Inicijativu za zaštitu makedonskog rubina.
Cilj je da taj rubin dobije zvanični status nacionalnog mineralnog nasleđa i pravnu zaštitu porekla, rekla je ministarka energetike, rudarstva i mineralnih sirovina Severne Makedonije Sanja Božinovska novinarima u Skoplju.
Makedonski rubin Foto: Shutterstock
Kako je prenela agencija MIA, u Evropi takav rubin se može naći samo u Severnoj Makedoniji, nusproizvod je mermera i za sada se prodaje kao deo nakita.
"Smatramo da taj rubin treba da se zaštititi, da od njega napravimo brend po kojem ćemo biti prepoznatljivi", istakla je Božinovska.
(Kurir.rs/Beta)
