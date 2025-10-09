Ministarstvo energetike, rudarstva i mineralnih sirovina Severne Makedonije objavilo je danas da je podnelo Inicijativu za zaštitu makedonskog rubina.

Cilj je da taj rubin dobije zvanični status nacionalnog mineralnog nasleđa i pravnu zaštitu porekla, rekla je ministarka energetike, rudarstva i mineralnih sirovina Severne Makedonije Sanja Božinovska novinarima u Skoplju.

Makedonski rubin Foto: Shutterstock

Kako je prenela agencija MIA, u Evropi takav rubin se može naći samo u Severnoj Makedoniji, nusproizvod je mermera i za sada se prodaje kao deo nakita.

"Smatramo da taj rubin treba da se zaštititi, da od njega napravimo brend po kojem ćemo biti prepoznatljivi", istakla je Božinovska.

(Kurir.rs/Beta)

