Slušaj vest

Vlada Severne Makedonije usvojila je izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) kojima se ukida oslobađenje od PDV-a za onlajn pošiljke vrednosti do 22 evra.To je saopštilo Ministarstvo finansija Severne Makedonije, navodeći da su te zakonske izmene već u skupštinskoj proceduri i da se očekuje da će njihova primena imati direktne pozitivne efekte na ekonomiju i poslovanje makedonskih kompanija.

"Ovom merom će se oko četiri miliona denara (oko 65.000 evra) mesečno, koliko iznosi promet ka stranim onlajn platformama u određenim periodima, biti preusmereno ka makedonskoj ekonomiji", navodi se u saopštenju.

Ističe se da će ta sredstva doprineti razvoju lokalnih kompanija, stvaranju novih radnih mesta i isplati većih plata zaposlenima.

"Ovo je značajan korak u zaštiti i podršci makedonske ekonomije, posebno u uslovima povećane globalizacije i digitalne trgovine. Pored toga, izmene će pomoći u smanjenju sive ekonomije, s obzirom na to da je trenutni sistem dozvoljavao zloupotrebe – odnosno uvoz robe oslobođene poreza koja se zatim prodaje na makedonskom tržištu", dodaje se u saopštenju Ministarstva finansija Severne Makedonije.