Slušaj vest

Rezultati psihijatrijskih pregleda u slučaju „Štekli“ pokazali su da je okrivljeni Rade Trajkovski - Štekli u dobrom psihičkom stanju i da je sposoban da prati sudski postupak, iako ima određene šizotipne i disocijalne osobine, koje nisu dovoljne za dijagnozu mentalnog poremećaja.

To je danas potvrdila dr Olivera Popovska, neuropsihijatar iz Psihijatrijske bolnice u Bardovcima, koja je svedočila u Osnovnom krivičnom sudu - Skoplje na zahtev odbrane okrivljenog.

Popovska je rekla sudu da joj je oko 15 dana pre veštačenja okrivljeni predao pismo koje je ranije napisao, u kojem je ostavio „zaveštanje“ svojoj majci - da mu kosti sahrani u dvorištu porodične kuće.

U pismu je, prema svedočenju, Štekli takođe napisao da „ima zmije u glavi“. Međutim, uprkos takvim navodima i prisustvu takozvanog „magijskog razmišljanja“, veštak je procenio da to nije pokazatelj halucinacija i da je okrivljeni bio u stabilnom psihičkom stanju.

U svom svedočenju, Popovska je naglasila da halucinacije koje je optuženi pomenuo „nisu bile stvarne“ već izmišljene - od izmišljenog „učitelja“ do tvrdnji da ga prati albanska mafija. Navela je da je u razgovoru koji je vodila sa njim osetila nostalgiju za njegovim starim načinom života, pomenuvši da je pričao o putovanjima u Dubai, treninzima u teretani i druženju sa prijateljima.

Sudsko veće je najavilo da će pregledati sva veštačenja - i odbrane i tužilaštva, nakon čega će doneti odluku na sledećem ročištu, zakazanom za 13. oktobar 2025. godine. Ishod će odrediti da li će slučaj biti upućen na superveštačenje ili će se glavni pretres nastaviti.

Odbrana, preko svojih stručnjaka, tvrdi da je Štekli psihotičan i nesposoban da prati ročište, dok tužilaštvo insistira da je optuženi u dobrom zdravstvenom stanju i da može aktivno da učestvuje u postupku.

Branilac, advokat Saško Dukovski, oštro je reagovao na nalaze, ocenjujući da su to neprihvatljivi dokazi, jer, prema njegovim rečima, Tužilaštvo nije imalo ovlašćenje da samostalno naređuje nova veštačenja bez odobrenja Sudskog veća, što je suprotno članu 246. Zakona o krivičnom postupku.

1/8 Vidi galeriju Rade Trajkovski Štekli Foto: Printscreen Youtube/mktv21, Twitter/@KurirMK/Policija Severne Makedonije, Printscreen Twitter, Makedonska Policija

Nakon ročišta, sudija Ilija Trpkov je najavio da će Sud dodatno analizirati sve izveštaje i da će odluka o tome da li će biti novog veštačenja biti doneta na sledećem ročištu.

Slučaj „Štekli“ odnosi se na organizovanu grupu optuženu za trgovinu drogom, koju je činilo 10 osoba, nakon višemesečne istrage Tužilaštva za organizovani kriminal. U početku je slučaj obuhvatao 16 osoba, od kojih je sedam priznalo krivicu i dobilo kazne zatvora od tri do tri i po godine, dok su četvorica kasnije podnela sporazum o priznanju krivice, nakon čega su njihovi postupci razdvojeni.

Prema optužnici, grupa je delovala po jasno definisanoj strukturi - od kupovine do prodaje kokaina i marihuane, koristeći aplikaciju Snepčet za komunikaciju. Ključni dokazi su obezbeđeni putem sistema za analizu mobilnih telefona „Cellebrite“ , donacije Sjedinjenih Država.

Podsetimo, ročište u slučaju "Štekli", prekinuto je u sredu 1. oktobra i odloženo je bilo za danas, nakon što je prvooptuženi, Rade Trajkovski Štekli, pre početka ročišta doživeo napad sličan epilepsiji i pao u sudnici.