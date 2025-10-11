Severna Makedonija
SPREČEN ŠVERC 11 ZLATNIKA VREDNOSTI 9.100 EVRA: Zaplena na granici Severne Makedonije i Grčke
Na prelazu Bogorodica na granici Severne Makedonije i Grčke sprečen je šverc 11 zlatnika, ukupne težine 71 gram i vrednosti 567.000 denara (9.100 evra), saopštila je Carinska uprava Severne Makedonije.
Zlatnike je u svojoj torbi sakrila makedonska državljanka koja je putovala autobusom iz Istanbula za Tetovo.
Carina na te zlatnike bi koštala 149.000 denara (2.400 evra).
Carinska uprava je protiv švercerke podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Đevđeliji.
Kurir.rs/Beta
