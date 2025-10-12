Slušaj vest

Neke od porodica poginulih u diskoteci "Puls" u Kočanima smatraju da izjave advokata da će suđenje optuženima trajati i do 15 godina predstavlja pokušaj odugovlačenja slučaja. Ističu da ne nameravaju da 15 godina čekaju istinu. Počev od danas, kažu, svakodnevno će blokirati jedan od puteva u Kočanima.

"Sve to zvuči kao pokušaj da se javnost pripremi za odugovlačenje i zaboravljanje. To nećemo dozvoliti. Naša deca nisu brojevi, već ljudski životi. Svaki dan bez pravde je nova rana za nas. Zahtevamo, zahtevali smo i ponovo zahtevamo, hitnu i konkretnu akciju institucija, da se povećaju kapaciteti dodatnim sudijama i saradnicima kako se proces ne bi otegao", rekla je Gabrijela Naunova, majka preminule Nadice Naunove.

Na kraju je dodala da će biti na ulicama dok ne počne suđenje.

"Dečji život vredi više od nečijih interesovanja i advokatskih igara", dodala je Naunova u ime nekih porodica.