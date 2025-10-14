Dvojica muškaraca iz Đevđelije uhapšena su nakon što su otišli ​​u kuću bivše partnerke jednog od njih, koji je pušten na odsustvo iz zatvora, i pokucali na njena vrata pištoljem, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije .

"Danas (13.10.2025.) u Đevđeliji, policajci Policijske uprave Đevđelija lišili su slobode J.G. i L.G. iz Đevđelije. Naime, u 14:42, M.P. (25) iz Đevđelije prijavila je da je njen bivši partner J.G., koji je bio na odsustvu iz Kazneno-popravnog zavoda, zajedno sa L.G., pokucao na ulazna vrata njene kuće i pretio joj, a čula je i pucanj iz vatrenog oružja. Ubrzo su policajci stigli na lice mesta, pretresli osobe, a u ormariću za cipele pronašli pištolj bez okvira. Takođe je izvršen alkotester i izmerena je koncentracija alkohola u krvi L.G. od 3,3 promila, nakon čega su oboje uhapšeni“, saopštila je policija.