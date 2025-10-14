PUŠTEN IZ ZATVORA, PA PIJAN OTIŠAO KOD BIVŠE: Čuli su se i pucnji
Dvojica muškaraca iz Đevđelije uhapšena su nakon što su otišli u kuću bivše partnerke jednog od njih, koji je pušten na odsustvo iz zatvora, i pokucali na njena vrata pištoljem, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.
"Danas (13.10.2025.) u Đevđeliji, policajci Policijske uprave Đevđelija lišili su slobode J.G. i L.G. iz Đevđelije. Naime, u 14:42, M.P. (25) iz Đevđelije prijavila je da je njen bivši partner J.G., koji je bio na odsustvu iz Kazneno-popravnog zavoda, zajedno sa L.G., pokucao na ulazna vrata njene kuće i pretio joj, a čula je i pucanj iz vatrenog oružja. Ubrzo su policajci stigli na lice mesta, pretresli osobe, a u ormariću za cipele pronašli pištolj bez okvira. Takođe je izvršen alkotester i izmerena je koncentracija alkohola u krvi L.G. od 3,3 promila, nakon čega su oboje uhapšeni“, saopštila je policija.
Nakon potpunog dokumentovanja slučaja, protiv njih će biti podnete optužnice po članu 386 Krivičnog zakonika, dodaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.
