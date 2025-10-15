Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je, uoči današnje posete predednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Skoplju, da u razgovoru sa evropskom zvaničnicom očekuje da se potvrdi da strateški cilj Severne Makedonije ostaje članstvo u Evropskoj uniji, ali, kako kaže, sa očuvanim obrazom i dostojanstvom.

On je naveo da je tokom proteklih 25 godina, prateći put EU, Severna Makedonija postepeno gubila svoj ugled i ponos, te napomenuo da aktuelna vlada više nema nameru da to čini.

"Očekujem da ćemo ponovo potvrditi naše stavove da je naš strateški cilj punopravno članstvo u EU. Nekako, tokom proteklih 25 godina, polako smo gubili obraz, hodajući tim putem, kao da je malo ostalo od tog dostojanstva i od tog obraza dok hodamo ka tom putu. Nadam se da će biti koraka i od EU, kako bismo bar malo sačuvali svoj obraz pre nego što uđemo, jer sa izgubljenim obrazom i autentičnošću, nećemo ni za njih ništa raditi. Ova vlada nema nameru da više gubi svoje dostojanstvo i obraz“, rekao je Mickoski novinarima.

Fon der Lajen boravi od ponedeljka u poseti regionu, a u Severnu Makedoniju stiže u sredu.

Tokom boravka u Skoplju predsednica Evropske komisije sastaće se sa makedonskom predsednicom Gordanom Siljanovskom-Davkovom, premijerom Hristijanom Mickovskim i predsednikom parlamenta Afrimom Gašijem.

