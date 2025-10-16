Slušaj vest

Kako je saopšteno, na naplatnoj rampi "Petrovec" kod Skoplja policijski službenici su juče popodne lišili slobode M. A. (28) iz Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo "falsifikovanje novca" (za koje je predviđena zatvorska kazna od jedne do 10 godina).

Taj državljanin Bosne i Hercegovine je, precizira se, prošao kroz naplatnu rampu kamionom sa bosanskim nacionalnim obeležjima i platio novčanicom od 10 evra za koju je zaposleni posumnjao da je falsifikovana.

"Novčanica je zaplenjena radi daljeg postupka. On je zadržan u policijskoj stanici i nakon što se slučaj u potpunosti dokumentuje sledi odgovarajuća prijava", piše u saopštenju policije Severne Makedonije.