FALSIFIKOVANOM NOVČANICOM OD 10€ PLATIO PUTARINU! Makedonska policija uhapsila državljanina BiH kod Skoplja
Kako je saopšteno, na naplatnoj rampi "Petrovec" kod Skoplja policijski službenici su juče popodne lišili slobode M. A. (28) iz Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo "falsifikovanje novca" (za koje je predviđena zatvorska kazna od jedne do 10 godina).
Taj državljanin Bosne i Hercegovine je, precizira se, prošao kroz naplatnu rampu kamionom sa bosanskim nacionalnim obeležjima i platio novčanicom od 10 evra za koju je zaposleni posumnjao da je falsifikovana.
"Novčanica je zaplenjena radi daljeg postupka. On je zadržan u policijskoj stanici i nakon što se slučaj u potpunosti dokumentuje sledi odgovarajuća prijava", piše u saopštenju policije Severne Makedonije.
