URSULA FON DER LAJEN DOPUTOVALA U SKOPLJE: Predsednica Evropske komisije završava posetu Zapadnom Balkanu (FOTO)
Na Međunarodnom aerodromu "Skoplje" predsednicu Evropske komisije Ursulu Fon der Lajen je dočekao ministar spoljnih poslova spoljne trgovine Timčo Mucunski.
"Očekujem da će današnji sastanci potvrditi podršku evropskim integracijama Zapadnog Balkana i postepenom približavanju regiona jedinstvenom tržištu Evropske unije. Članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški prioritet makedonske spoljne politike", napisao je Mucunski na Fejsbuku uz fotografije dočeka Fon der Lajen.
U Skoplju predsednica Evropske komisije će se sastati sa premijerom Hristijanom Mickoskim, šefom države Gordanom Siljanovskom Davkovom i predsednikom parlamenta Afrimom Gašijem.
Fon der Lajen je Skoplje stigla iz Prištine i glavni grad Severne Makedonije je poslednja etapa njene trodnevne turneje po Zapadnom Balkanu, nakon posete Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Kurir.rs/Beta