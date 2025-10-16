SUĐENJE ZA POŽAR U KOČANIMA POČINJE 19. NOVEMBRA! U jezivoj tragediji život je izgubilo 63 mladih, a povređeno ih je više od 200! (FOTO)
Suđenje za smrtonosni požar u diskoteci "Puls" u KočanimaOsnovni krivični sud u Skopljuje danas zakazao za 19. novembar.
U požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, u nedelju 16. marta život su izgubile 63 osobe, a povređeno je više od 200, uglavnom mladih ljudi.
Požar je izbio u 2:30 sati zbog nedozvoljene upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK. Po istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.
Osnovni krivični sud u Skoplju je saopštio da će glavni pretres biti u sudnici Kazneno-popravne ustanove "Idrizovo", kod Skoplja.
Optužni akt kojeg je prvobitno podiglo Javno tužilaštvo Kočani i zatim je, odlukom držanog tužioca Severne Makedonije dodeljen u nadležnost Javnog tužilaštva Skoplja, odobren je u celosti i da je elektronskim sistemom AKMIS za raspodelu predmeta dodeljen sudiji Dijani Gruevskoj Ilievskoj.
Sudija Ahmed Idrizi biće drugi član sudskog veća u skladu sa izmenama godišnjeg rasporeda radnji sudija.
Sudije Tamara Vitlarova - Smilevska i Ilina Smičkovska - Ilievska su se izuzele od vođenja tog predmeta zbog ličnog poznanstva sa nekima od oštećenih.
Već je određeno nekoliko daljih datuma za tok glavnog ročišta tokom novembra i decembra i pozivi strankama su u fazi dostave. Sud je pozvao akreditovane medije da kod Vrhovnog suda Makedonije pribave dozvole za snimanje i fotografisanje.
Osnovni krivičnu sud u Skoplju je 3. oktobra u celosti odobrio optužnicu.
Taj obiman akt o 37 optuženih koji imaju 33 branioca, odlukom Vrhovnog suda Severne Makedonije je 25. juna prebačen iz kočanskog suda u krvični sud u Skoplju da bi taj slučaj, kako je saopšteno, vodile "sudije sa iskustvom i znanjem o krivičnim stvarima koje će omogućiti efikasan, profesionalan i zakonit postupak, a istovremeno doprineti podizanju javne svesti".
Po optužnici koju je još 13. juna kočansko tužilaštvo dostavilo sudu u Kočanima, 34 fizička i tri pravna lica su bila optužena za požar u diskoteci "Puls" i terete se za teška dela protiv opšte sigurnosti.
Potom je državni tužilac Severne Makedonije Ljupčo Kocevski 18. jula odlučio da Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju preuzme slučaj od kočanskog tužilaštva.
U istrazi požara u diskoteci "Puls" osumnjičeno je ukupno 76 osoba i tri firme, od kojih je 47 istraživalo Osnovno tužilaštvo u Kočanima, a oko 30 policajaca istražuje Tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju Severne Makedonije i ta istraga nije završena.
Među optuženima su vlasnici diskoteke "Puls" i objekta u kojem se nalazila, članovi njihovih porodica, arhitekte, bivši gradonačelnici Kočana, inspektori Direkcije za zaštitu, obezbeđenje i državni službenici, među kojima i dva bivša ministra ekonomije Krešnik Bekteši i Valjon Saračini, bivša državna sekretarka Razmena Čekić Durović, kao i pet službenika koji su izdali licencu toj diskoteci iako nije zadovoljavala minimalne tehničke uslove.
