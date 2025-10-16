TRAGEDIJA KOJA JE SEVERNU MAKEDONIJU ZAVILA U CRNO

TRAGEDIJA KOJA JE SEVERNU MAKEDONIJU ZAVILA U CRNO

Slušaj vest

Suđenje za smrtonosni požar u diskoteci "Puls" u KočanimaOsnovni krivični sud u Skopljuje danas zakazao za 19. novembar.

U požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, u nedelju 16. marta život su izgubile 63 osobe, a povređeno je više od 200, uglavnom mladih ljudi.

Požar je izbio u 2:30 sati zbog nedozvoljene upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK. Po istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.

Osnovni krivični sud u Skoplju je saopštio da će glavni pretres biti u sudnici Kazneno-popravne ustanove "Idrizovo", kod Skoplja.

Optužni akt kojeg je prvobitno podiglo Javno tužilaštvo Kočani i zatim je, odlukom držanog tužioca Severne Makedonije dodeljen u nadležnost Javnog tužilaštva Skoplja, odobren je u celosti i da je elektronskim sistemom AKMIS za raspodelu predmeta dodeljen sudiji Dijani Gruevskoj Ilievskoj.

1/10 Vidi galeriju Fotografije požara u diskoteci "Puls" u Kočanima Foto: screenshot FB/Radio Kocani

Sudija Ahmed Idrizi biće drugi član sudskog veća u skladu sa izmenama godišnjeg rasporeda radnji sudija.

Sudije Tamara Vitlarova - Smilevska i Ilina Smičkovska - Ilievska su se izuzele od vođenja tog predmeta zbog ličnog poznanstva sa nekima od oštećenih.

Već je određeno nekoliko daljih datuma za tok glavnog ročišta tokom novembra i decembra i pozivi strankama su u fazi dostave. Sud je pozvao akreditovane medije da kod Vrhovnog suda Makedonije pribave dozvole za snimanje i fotografisanje.

Osnovni krivičnu sud u Skoplju je 3. oktobra u celosti odobrio optužnicu.

1/14 Vidi galeriju Jezive fotografije diskoteke Puls u Kočanima gde je izbio požar koji je odneo 62 žrtve Foto: screenshot Instagram/skopje1mk

Taj obiman akt o 37 optuženih koji imaju 33 branioca, odlukom Vrhovnog suda Severne Makedonije je 25. juna prebačen iz kočanskog suda u krvični sud u Skoplju da bi taj slučaj, kako je saopšteno, vodile "sudije sa iskustvom i znanjem o krivičnim stvarima koje će omogućiti efikasan, profesionalan i zakonit postupak, a istovremeno doprineti podizanju javne svesti".

Po optužnici koju je još 13. juna kočansko tužilaštvo dostavilo sudu u Kočanima, 34 fizička i tri pravna lica su bila optužena za požar u diskoteci "Puls" i terete se za teška dela protiv opšte sigurnosti.

Potom je državni tužilac Severne Makedonije Ljupčo Kocevski 18. jula odlučio da Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju preuzme slučaj od kočanskog tužilaštva.

U istrazi požara u diskoteci "Puls" osumnjičeno je ukupno 76 osoba i tri firme, od kojih je 47 istraživalo Osnovno tužilaštvo u Kočanima, a oko 30 policajaca istražuje Tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju Severne Makedonije i ta istraga nije završena.