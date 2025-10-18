"Policiji u Skoplju je juče prijavljeno da su u avgustu ove godine, u sobi ustanove za zaštitu dece, šesnaestogodišnji dečak i petnaestogodišnja devojčica, štićenici ustanove, imali seksualni odnos pred dvanaestogodišnjim štićenikom ustanove, nakon čega je šesnaestogodišnjak pretio dvanaestogodišnjaku da nikome ne kaže", saopštilo je juče Ministarstvo unutrašnjih poslova.

"Dana 16.10.2025. godine, u Policijskoj stanici Karpoš, primljena je prijava iz Javne ustanove za brigu o deci da je njihov štićenik A.M. (16), koji je prethodno pobegao i vraćen, napustio ustanovu. Preduzimaju se mere radi pronalaženja lica. Danas, 17. oktobra 2025., u 09:30 časova, SVR Skoplje je prijavljeno da je 16.10.2025. godine oko 20:30 časova u oblasti Karpoš, petnaestogodišnji maloletnik, štićenik ustanove za brigu o deci, fizički napadnut od strane više lica koja su upotrebila tvrde predmete. Preduzimaju se mere radi rasvetljavanja slučaja", navodi se u saopštenju.