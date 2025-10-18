Slušaj vest

"Policiji u Skoplju je juče prijavljeno da su u avgustu ove godine, u sobi ustanove za zaštitu dece, šesnaestogodišnji dečak i petnaestogodišnja devojčica, štićenici ustanove, imali seksualni odnos pred dvanaestogodišnjim štićenikom ustanove, nakon čega je šesnaestogodišnjak pretio dvanaestogodišnjaku da nikome ne kaže", saopštilo je juče Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U policijskom biltenu su navedena još dva incidenta u toj ustanovi.

Jedan stanovnik je pobegao, a drugi je napadnut tvrdim predmetima.

"Dana 16.10.2025. godine, u Policijskoj stanici Karpoš, primljena je prijava iz Javne ustanove za brigu o deci da je njihov štićenik A.M. (16), koji je prethodno pobegao i vraćen, napustio ustanovu. Preduzimaju se mere radi pronalaženja lica. Danas, 17. oktobra 2025., u 09:30 časova, SVR Skoplje je prijavljeno da je 16.10.2025. godine oko 20:30 časova u oblasti Karpoš, petnaestogodišnji maloletnik, štićenik ustanove za brigu o deci, fizički napadnut od strane više lica koja su upotrebila tvrde predmete. Preduzimaju se mere radi rasvetljavanja slučaja", navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteSeverna MakedonijaFALSIFIKOVANOM NOVČANICOM OD 10€ PLATIO PUTARINU! Makedonska policija uhapsila državljanina BiH kod Skoplja
Makedonska policija
Severna MakedonijaLEKARI PACIJENTIMA DAVALI NEODGOVARAJUĆU TERAPIJU: Onkološkinja u Skoplju osuđena na dve godine zatvora zbog nesavesnog lečenja
65465.jpg
Severna MakedonijaNA DIVLJOJ DEPONIJI ŽIVI 200 LJUDI: Makedonski ministar policije izneo jezive podatke! "Ovo je strašno, ne možemo preko noći da rešimo problem"
421889734_122104256648197509_1258449806742776665_n.jpg
Severna MakedonijaEVRI, MARKE, KUNE, DENARI I DOLARI! Na aerodromu u Skoplju zaplenjene kolekcionarske novčanice vredne oko 11.000 evra (VIDEO)
sshutterstock-609815123.jpg