Slušaj vest

Prema podacima Državne izborne komisije (DIK) Severne Makedonije, za 81 gradonačelnika prijavljeno je 309 kandidata, podneto je 577 kandidatskih lista za odbornike, a za 1.307 odborničkih mesta prijavljeno je 10.499 kandidata.

Za prvi krug je odštampano 4.613.438 glasačkih listića, a najduži listić je dugačak pola metra zbog velikog broja nezavisnih kanadidata.

Najviše kandidata za gradonačelnika ima u Gradu Skoplju – 16, u Strugi i Prilepu ima po devet, u Bitolju osam, a u 21 opštini postoje samo dva kandidata i tu će gradonačelnik biti izabran u prvom krugu.

U drugom krugu lokalnih izbora, 2. novembra, biće birani gradonačelnici u jedinicama lokalne samouprave u kojima nisu izabrani u prvom krugu.

Za Grad Skoplje podneto je 19 kandidatskih lista za odbornike, a za 45 odborničkih mesta konkuriše 855 kandidata, dok je u Bitolju podneto 16 lista, a u Kumanovu i Dolnenima po 14.

Pravo glasa na loklanim zborima u Severnoj Makediniji ima 1.832.415 birača, ima 3.480 biračkih mesta, ali će u nedelju biti otvoreno 3.474, jer na šest biračkih mesta nema stanovništva.

Bolesni i nemoćni i zatvorenici glasaju danas, a registrovano je oko 9.000 bolesnih i nemoćnih osoba i 2.162 zatvorenika i osuđenika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopštilo je da preduzima mere i aktivnosti kako bi se obezbedilo nesmetano i bezbedno sprovođenje izbornog procesa i najavilo da će prvi put koristiti dronove.

Osme po redu lokalne izbore u Severnoj Makedoniji prati 807 makedonskih i 643 međunarodna posmatrača, kao i 12 stranih novinara.