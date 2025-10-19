Slušaj vest

Glasa se na 3.474 biračka mesta, koja su otvorena u 7.00 a zatvaraju se u 19.00, a pravo glasa na lokalnim zborima u Severnoj Makedoniji ima 1.832.415 birača.

Na današnjim izborima učestvuju 22 stranke, 19 koalicija i 119 grupa birača, odnosno nezavisnih kandidata.

Za 81 gradonačelnika prijavljeno je 309 kandidata, podneto je 577 kandidatskih lista za odbornike, a za 1.307 odborničkih mesta prijavljeno je 10.499 kandidata.

Za prvi krug je odštampano 4.613.438 glasačkih listića, a najduži listić je dugačak pola metra zbog velikog broja nezavisnih kanadidata.

Najviše kandidata za gradonačelnika ima u Gradu Skoplju – 16, u Strugi i Prilepu ima po devet kandidata za gradonačelnika, u Bitolju osam, a u 21 opštini postoje samo dva kandidata i tu će gradonačelnik biti izabran u prvom krugu.

U drugom krugu lokalnih izbora, 2. novembra, biće birani gradonačelnici u jedinicama lokalne samouprave u kojima nisu izabrani u prvom krugu.

Za Grad Skoplje podneto je 19 kandidatskih lista za odbornike, a za 45 odborničkih mesta konkuriše 855 kandidata, dok je u Bitolju podneto 16 lista, a u Kumanovu i Dolnenima po 14.

Osme po redu lokalne izbore u Severnoj Makedoniji prati 807 makedonskih i 643 međunarodnih posmatrača, kao i 12 stranih novinara.

Na prošlim lokalnim izborima 2021. godine, prvi put je uveden biometrijski uređaj za identifikaciju birača na glasanju.