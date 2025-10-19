Slušaj vest

Državna izborna komisija (DIK) objavila je prve nezvanične rezultate izbora za gradonačelnika u Severnoj Makedoniji, posle obrade 23,56% glasova na državnom nivou.

Prema trenutnim podacima, VMRO-DPMNE vodi u 51 opštini, što stranku pozicionira kao do sada najuspešniju u izbornoj trci.

Koalicija VLEN trenutno ima 9 opština, dok koalicija NAI, predvođena DUI, vodi u 7. Koalicija SDSM trenutno ima isti broj, 7 opština, dok Demokratska partija Turaka vodi u jednoj opštini.

Uprkos početnim rezultatima, DIK obaveštava da se obrada podataka odvija različitim tempom u različitim opštinama, tako da dok je u nekim opštinama obrađen veći deo glasova, u drugim opštinama taj procenat je znatno manji. Stoga može doći do značajnih promena u rezultatima kako se broj prebrojanih glasova bude povećavao.

Kurir.rs/Agencije

