Vladajući VMRO-DPMNE je u prvom krugu lokalnih izbora u Severnoj Makedonijidobio gradonačelnike u 32 opštine, objavila je danas Državna izborna komisija (DIK).

Albanska koalicija "Vredi", manji partner VMRO-DPMNE u Vladi Severne Makedonije, osvojila u prvom krugu gradonačelnička mesta u pet opština, opoziciona albanska koalicija Nacionalna unija za integraciju (NAI), okupljena oko Demokratske unije za integraciju (DUI) u četiri, a najveća makedonska opoziciona partija Socijaldemokratski savez Makedonije (SDSM) u tri opštine.

Kako objavljeno na sajtu DIK (rezultati.sec.mk/mk/mayr/r), drugi krug lokalanih izbora, za dve sedmice, biće održan u 33 opštine, kao i za Grad Skoplje, dok će se glasanje ponoviti u tri opštine zbog nedovoljnog cenzusa.

U Skoplju, glavnom gradu Severne Makedonije, u drugom kolu suočiće se kandidat vladajućeg VMRO-DPMNE Orce Đorđievski i Amar Mecinović iz opozicione parlamentarne partije Levica.

U Severnoj Makedoniji je nedelju, 19. oktobra, održan prvi krug lokalnih izbora na kojima su birani gradonačelnici i odbornici u 80 opština i Gradu Skoplju.