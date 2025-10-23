Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski objavio je da je u Londonu potpisao memorandum o razumevanju sa američko-britanskom kompanijom "Burstok", koja će investirati do 150 miliona dolara u namensku industriju u Severnoj Makedoniji.

"Potpisao sam memorandum o razumevanju sa američko-britanskom kompanijom 'Burstok', koja će investirati do 150 miliona dolara u namensku vojnu industriju u Makedoniji, imaćemo i 1.000 novih visoko plaćenih radnih mesta i ; ovo je samo početak", napisao je Mickoski na zvaničnom Fejsbuku nalogu.

Istakao je da očekuju da će investicije u vojnu namensku industriju u Severnoj Makedoniji dostići ukupno više od jedne milijarde dolara.

"'Burstok' ima bogato iskustvo u oblasti odbrane, diplomatije, bezbednosti i obaveštajnih poslova, obuke, konsultantskih usluga i upravljanja projektima, kao i specijalizaciju u pomorskom i vazduhoplovnom komercijalnom sektoru", napisao je premijer Severne Makedonije.

Mickoski je u dvodnevnoj poseti Velikoj Britaniji i predvodi vladinu delegaciju u Londonu na samitu Zapadni Balkan - Berlinski proces.

Objavio je i da se tokom boravka u Londonu sastao sa britanskim kraljem Čarlsom Trećim.

"Sastanak je bio iskren i sadržajan. Razgovarali smo o prijateljstvu između Makedonije i Ujedinjenog Kraljevstva, stabilnosti, razvoju i zaštiti prirode, oblastima kojima kralj godinama posvećuje veliku pažnju. Ovaj susret je priznanje i poštovanje, ali i ohrabrenje da se nastavi putem zajedničkih vrednosti, poverenja i partnerstva", napisao je Mickoski.