U koordinisanoj akciji Odeljenja za suzbijanje organizovanog i teškog kriminala u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije i Tužilaštva za gonjenje organizovanog kriminala i korupcije, u četvrtak su izvršeni pretresi na više lokacija širom Skoplja. Tokom akcije, slobode je lišeno 11 osoba, dok je edna, identifikovana kao B.K. (35), u bekstvu.

Svi su osumnjičeni za pranje novca i zelenašenje, a prema istrazi, od 2022. godine do danas delovali su kao organizovana kriminalna grupa koja je pozajmljivala novac po nezakonito visokim kamatnim stopama.

Sumnja se da je kriminalna grupa pozajmljivala novac žrtvama uz mesečnu kamatu od 5 do 15 odsto i naplaćivala dodatnu kamatu za svako kašnjenje. Kada dužnici ne bi vratili sredstva, osumnjičeni su zahtevali da im predaju nepokretnosti, koje su potom prenosili na svoje ime ili na ime saradnika.

Uplate, kako je navedeno u izveštaju, vršene su direktno u gotovini ili preko bankovnih računa, a zatim je novac prebacivan na druge račune, u sefove ili korišćen za kupovinu nekretnina i luksuzne robe.

Prema procenama policije i tužilaštva, grupa je nezakonito stekla imovinsku korist od najmanje 125 miliona denara (više od 2 miliona evra) .

Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je deo novca korišćen za lične potrebe, deo za kupovinu stanova, vozila i drugih vrednih stvari, kako bi se stvorio privid legalnog porekla sredstava .

Krivične prijave su podnete protiv 12 pojedinaca i jednog pravnog lica, a istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo da li postoje i drugi umešani pojedinci i institucije koje su im pomagale u nezakonitim finansijskim transakcijama.