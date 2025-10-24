Slušaj vest

Bivši direktor Klinike za neurologiju, dr Igor Kuzmanovski, koji je smenjen nakon objavljivanja snimka na kojem se vidi kako meša belu praškastu supstancu, moći će da dobije radnu dozvolu samo ako uspešno završi tromesečnu specijalističku obuku pod mentorstvom i položi ispit za potvrdu stručnosti, saopštila je Lekarska komora.

Komora objašnjava da je odluku donela Komisija za etička i pravna pitanja, kako bi se garantovala bezbednost pacijenata i integritet profesije. S obzirom na to da ne postoji sudska presuda ili drugi pravni akt za oduzimanje licence, primenjen je pojačan mehanizam kontrole i edukacije.

Snimak možete POGLEDATI OVDE.

Paralelno, protiv lekara se vodi postupak za etičko ponašanje, tokom kojeg je Komora izdala javnu i oštru moralnu osudu, ocenjujući da je Kuzmanovski svojim ponašanjem narušio ugled lekarske profesije.

"Čekamo izveštaje odbora Ministarstva zdravlja i Klinike za neurologiju kako bismo doneli konačnu, objektivnu odluku", navode u Komori.

Nakon skandala, ministar Azir Aljiu je razrešio Kuzmanovskog i na njegovo mesto imenovao dr Jovana Božinovskog , koji je najavio interni stručni nadzor nad radom klinike u poslednjih 12 meseci, kao i disciplinske postupke nakon što je dobio izveštaje Državnog sanitarnog i zdravstvenog inspektorata i stručnih odbora.

Prema Ministarstvu zdravlja, dr Kuzmanovski će biti kažnjen prekršajnim nalogom za plaćanje jer je radio bez aktivne licence, u skladu sa članom 309. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.