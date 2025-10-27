Severna Makedonija
DVOJE UMRLO OD GRIPA U OKTOBRU: Broj zaraženih u Severnoj Makedoniji raste, registrovano 188 slučajeva od početka sezone
U Severnoj Makedoniji su od gripa preminule dve osobe u oktobru, objavio je državni Institut za javno zdravlje.
Kako se navodi u izveštaju tog institutua o stanju sa virusom gripa, od početka sezone 2025/2026 u Severnoj Makedoniji je registrovano ukupno 188 obolelih i dva smrtna slučaja povezana sa njim.
U izveštaju za 42. sedmicu 2025. godine precizira se da je 13. do 19. okotobra u Severnoj Makedoniji prijavljeno 83 slučaja oboleleih od gripa, što je povećanje od 5,1 odsto u odnosu na nedelju ranije.
Kurir.rs/Beta
