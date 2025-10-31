SEVERNA MAKEDONIJA POČELA DISTRIBUCIJU LISTIĆA ZA DRUGI KRUG IZBORA Građani u nedelju biraju gradonačelnike 32 opštine i u Skoplju
U Severnoj Makedoniji je u toku distribucija glasačkih listića za drugi krug lokalnih izbora, potvrdila je danas Državna izborna komisija (DIK).
Kako je rečeno državnoj agenciji MIA, diistribucija 1.013.357 glasačkih listića za drugi krug lokalnih izbora 2025. godine počela je juče iz bitoljske štamparije "Kiro Dandaro" i odvija se bez ikakvih problema.
U nedelju će se birati gradonačelnici u 32 opštine i u Skoplju, gde nisu izabrani u prvom krugu, a dan ranije, u subotu glasaće bolesni i nemoćni, zatvorenici i osobe u kućnom pritvoru čije su prijave opštinske izborne komisije prihvatile.
Lokalne izbore, prema informacijama DIK-a, prati 1.569 posmatrača, od kojih u 904 makedonska i 651 međunarodni.
U prvom krugu lokalnih izbora, održanom 19. oktobra, izabrani su gradonačelnici u 44 opštine Severne Makedonije.
Vladajući konzervativni VMRO-DPMNE dobio je gradonačelnike u 33 opštine, a albanska koalicija "Vredi", manji ; partner VMRO DPMNE u Vladi Severne Makedonije, u pet opština.
U četiri opštine gde nisu ispunjeni zakonski uslovi za izlaznost zakonskog minimuma jedne trećine registrovanih birača i izborni postupak za ponovljeni prvi krug počeće nakon objavljivanja konačnih rezultata drugog kruga.
U Severnoj Makedoniji u nedelju, 19. oktobra, održan je prvi krug lokalnih izbora na kojima su birani gradonačelnici i odbornici u 80 opština i Gradu Skoplju.
Vladajuća konzervativna VMRO-DPMNE osvojila je i najveći broj glasova za odbornike, na drugom mestu je suparnički opozicioni SDSM, zatim slede opoziciona albanska koalicija NAI, vladajuća albanska koalicija "Vredi" i partija "Levica".
(Kurir.rs/Beta)