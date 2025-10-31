"MUŠKI DEO ČOVEČANSTVA IMA APSOLUTNU MOĆ, ŽENSKI SKORO NIKAKVU" Predsednica Severne Makedonije kaže da su "svetli primeri retki, ali inspirativni"
Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova je na obeležavanju 25. godišnjice usvajanja rezolucije UN o ženama, miru i bezbednosti izjavila da je u formalnim mirovnim procesima učešće žena i dalje simbolično i da o tome svedoči činjenica da su prošle godine samo sedam odsto pregovarača bile žene.
"Za mene ovo nije samo običan broj, već upozoravajuća činjenica da muški deo čovečanstva ima ogromnu, ili bolje rečeno apsolutnu, moć, a ženski marginalnu ili gotovo nikakvu", rekla je Siljanovska Davkova na obeležavanju 25. godišnjice usvajanja Rezolucije UN 1325, u Skoplju.
Ona je rekla da su "svetli primeri retki, ali inspirativni" i podsetila da su "žene u mnogim postkonfliktnim društvima predvodile pomirenje, obnovljale društveno tkivo, povezivale podeljene i suprotstavljene uz pomoć uma, znanja, kreativnosti i empatije, uglavnom emocionalnom inteligencijom, delovale su na isceljujući i lekovit način, vraćajući poverenje i čovečnost".
Ocenila je da je Rezolucija 1325, doneta pre 25. godina, promenila percepciju žena, koje su do tada uglavnom bile nemi svedoci ili žrtve sukoba, a od tada su postale aktivne mirovne učesnice.
Tom rezolucijom su, istakla je Siljanovska Davkova, uspostavljena dva osnovna principa: prvo, zaštita žena i devojčica od rodno zasnovanog nasilja i drugo, njihovo ravnopravno učešće sa muškarcima u borbi za mir i bezbednost.
