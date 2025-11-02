Slušaj vest

U Severnoj Makedoniji danas se održava drugi krug lokalnih izbora, na kojima se biraju gradonačelnici u 32 opštine i Gradu Skoplju.

Biračka mesta se otvaraju u sedam sati ujutro i zatvaraju u sedam sati uveče, a pravo glasa u drugom krugu lokalnih izbora ima 1.013.375 makedonskih građana.

Izbore, prema informacijama Državne izborne komisije (DIK), prati 1.569 posmatrača, od kojih je 904 makedonskih i 651 međunarodnih.

U prvom krugu lokalnih izbora, održanom 19. oktobra, izabrani su gradonačelnici u 44 opštine Severne Makedonije i odbornici u skupštinama svih 80 opština i Gradu Skoplju.

Prema zvaničnim podacima, vladajući konzervativni VMRO-DPMNEdobio je gradonačelnike u 33 opštine, a albanska koalicija "Vredi" (manji partner VMRO-DPMNE u Vladi Severne Makedonije), u pet opština.

U četiri opštine gde nisu ispunjeni zakonski uslovi za izlaznost zakonskog minimuma jedne trećine registrovanih birača i izborni postupak za ponovljeni prvi krug će početi nakon objavljivanja konačnih rezultata drugog kruga.

