Slušaj vest

Kandidat VMRO-DPMNE Orce Đorđijevski osvojio je ubedljivu pobedu u Skoplju u trci za gradonačelnika glavnog grada Severne Makedonije.

Prema zvaničnim rezultatima Izborne komisije, Đorđijevski je osvojio 91.473 od do sada prebrojanih 90,06 odsto glasova, u poređenju sa kandidatom Levice Amarom Mečinovićem, koji ima 57.645 glasova.

Izlaznost u drugom krugu za gradonačelnika Skoplja iznosila je oko 35 procenata.

Foto: Nebojša Mandić

U Severnoj Makedoniji je 19. oktobra, održan prvi krug lokalnih izbora na kojima su birani gradonačelnici i odbornici u 80 opština i Gradu Skoplju.

Vladajuća VMRO-DPMNE je u prvom krugu osvojila najveći broj glasova za odbornike, na drugom mestu je suparnički opozicioni SDSM, zatim slede opoziciona albanska koalicija NAI, vladajuća albanska koalicija Vredi i partija Levica.