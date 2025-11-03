Policija u Skoplju je uhapsila vozača koji je svojim vozilom danas ubio biciklistu, potom ostavio auto i pobegao.
HOROR U SKOPLJU: Vozač "folksvagen pasata" usmrtio biciklistu, ostavio auto, pa pobegao!
Skopska policija uhapsila je danas popodne vozača automobila koji je usmrtio 78-godišnjeg biciklistu na jednom od bulevara u Skoplju i peške pobegao.
Kako je saopšteno, skopski policajci lišili su slobode H.K. (37) zato što je oko 12:30 sati na Bulevaru "Goce Delčev" automobilom "folksvagen pasat"udarilo u bicikl koji je vozio J.K. (78), koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.
- Nakon nesreće vozač "pasata" je napustio vozilo i pobegao sa mesta događaja, ali je posle preduzetih mera policijskih službenika pronađen i uhapšen, a nakon dokumentovanja slučaja protiv njega će biti podneta odgovarajuća prijava - precizira se.
