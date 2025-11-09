Slušaj vest

Dve osobe iz regiona Debar u Severnoj Makedoniji lišene su slobode i protiv njih su podnete krivične prijave zbog "otmice" i "seksualnog napada i silovanja", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

"Regionalna policijska uprava Struga podnela je krivične prijave protiv A.L. (26) iz sela Džepište zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična dela otmice i seksualnog napada i silovanja, kao i protiv E.V. (18) iz sela Otišani, zbog sumnje da je počinio krivično delo otmice", saopštio je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prema policijskim informacijama, 6. novembra 2025. godine, oko 19 časova, dvojica osumnjičenih su na silu izvukli tridesetogodišnju ženu iz dvorišta njene kuće u jednom selu u regionu Debar i stavili je u vozilo marke "audi", kojim je upravljao E.V.

Zatim su se uputili ka napuštenoj zgradi u blizini Struge, gde ju je A.L. fizički napao, zbog čega je žrtva izgubila svest, a potom ju je seksualno napastvovao.

Nakon napada, njih dvojica su ženu odveli u Opštu bolnicu u Strugi, gde su potražili medicinsku pomoć.