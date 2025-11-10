Nije poznato da li je isprovocirao životinju

Napad se dogodio u nedelju, oko 10 časova ujutru, kod sela Rilevo u Severnoj Makedoniji.

Nesrećnog čoveka pronašli su lovci, koji su odmah pozvali spasioce.

Prema navodima, deka je zadobio stravične povrede.

Po dolasku lekarskih ekipa starac je prebačen prvo u bolnicu u Prilepu gde je, zbog težine povreda, doneta odluka da nesrećnog čoveka transportuju na dalje lečenje u bolnicu u Skoplju.

U ovom trenutku nije poznato kakve je sve povrede starac tačno zadobio. Isto tako, nije poznato ni da li je na neki način isprovocirao medveda, ili je životinja njemu prišla dok je išao po šumi tražeći pečurke.

Meštani sela oko Prilepa, pogotovo u opštinama Dolneni and Krivogaštani, kažu da su u poslednje vreme često viđali medvede i strahuju da bi napad mogao da se ponovi.