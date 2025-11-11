Slušaj vest

Državni tužilac Severne Makedonije Ljupčo Kočevski najavio je danas da bi optužnicu na suđenju za požar u diskoteci "Puls" u Kočanima moglo zastupati 15 javnih tužilaca.

"Broj tužilaca koji će postupati po slučaju, zajedno sa dodatno angažovanim, mogao bi biti 15 javnih tužilaca. Javno tužilaštvo je ekipirano i već je dogovoren način na koji će zastupati taj slučaj", rekao je Kočevski, a preneli lokalni mediji.

Kočevski je izrazio uverenje da Javno tužilaštvo neće imati nikakvih problema u vezi sa suđenjem za požar u diskoteci Puls, u kojem su sredinom marta poginule 63 osobe, a povređeno više od 200.

Osnovni krivični sud u Skoplju zakazao je suđenje za 19. novembar, u sudnici Kazneno-popravne ustanove "Idrizovo", najvećeg makedonskog zatvora.

Radi se o obimnom optužnom aktu u kojem se nalazi 37 optuženih sa 33 branioca, koji je odlukom Vrhovnog suda Severne Makedonije od 25. juna iz kočanskog suda prebačen u krvični sud u Skoplju.

Nakon toga je državni tužilac Severne Makedonije Ljupčo Kočevski odlučio 18. jula da Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju preuzme slučaj požara u diskoteci "Puls" u Kočanima od kočanskog tužilaštva.

Prema optužnici, koju je 13. juna kočansko tužilaštvo dostavilo sudu u Kočanima 34 fizička i tri pravna lica su optužena za požar u diskoteci "Puls" i terete se za "teška dela protiv opšte sigurnosti".

U požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povređeno više od 200, uglavnom mladih ljudi.

Požar se desio nedelju 16. marta u 2.30, zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK, a prema istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.

U istrazi požara u diskoteci "Puls" od početka istrage bilo je osumnjičeno ukupno 76 osoba i tri firme, od kojih je 47 istraživalo Osnovno tužilaštvo u Kočanima, a oko 30 policajaca je pod istragom Tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju Severne Makedonije koja još nije završena.

Među optuženima su vlasnici diskoteke "Puls" i objekta u kojem se nalazila, članovi njihovih porodica, arhiteke, bivši gradonačelnici Kočana, inspektori Direkcije za zaštitu, obezbeđenje i državni službenici, među kojima i dva bivša ministra ekonomije Krešnik Bekteši i Valjon Saračini, bivša državna sekretarka Razmena Čekić Durović, kao i pet službenika koji su izdali licencu za rad toj diskoteci iako nije zadovoljavala minimane tehničke uslove.