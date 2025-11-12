Slušaj vest

Zamenik premijera Vlade Severne Makedonije i ministar za odnose među zajednicama, Ivan Stoilković, boraviće danas u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Stoilković će učestvovati na konferenciji "Zapadni Balkan 2030", koju organizuje Evropska investiciona banka (EIB).

Ministar ističe da mu je čast i zadovoljstvo da se obrati na događaju posvećenom ključnim temama koje odražavaju stvarnost i oblikuju budućnost regiona, kao regionalnoj integraciji, evropskoj perspektivi i ekonomskoj povezanosti, navodi se u saopštenju njegovog kabineta.

Ministar Stoilković će takođe imati radni sastanak sa potpredsednicom Vlade Republike Srbije i ministarkom ekonomije, Adrijanom Mesarović. Na sastanku će biti reči o potpisivanju memoranduma za unapređenje i produbljivanje ekonomske saradnje, podsticanju zajedničkih investicionih projekata, kao i zajedničkom prisustvu na trećim tržištima, u susret makedonsko-srpskom poslovnom forumu koji će se održati u Severnoj Makedoniji 2. i 3. decembra.

"Poseta je još jedna potvrda kontinuiranog dijaloga i partnerstva između dve zemlje, usmerenog ka stabilnom, ekonomski povezanom i evropski orijentisanom regionu Zapadnog Balkana", saopštio je Stoilkovićev kabinet.