Slušaj vest

Suđenje za tragediju u diskoteci u Kočanima, u kojoj je život izgubilo 63 ljudi, a više od 200 je povređeno, počeće sledeće nedelje, 19. novembra, i održaće se u sudnici Kazneno-popravnog zavoda Idrizovo.

Kako je saopšteno iz Osnovnog krivičnog suda u Skoplju i Javnog tužilaštva, proces će imati dva ročišta nedeljno, uz pojačane mere bezbednosti i prisustvo medicinskog tima.

Prva tri ročišta zakazana su za 19, 25. i 26. novembar.

Oštećeni svedoci moći će da prisustvuju tek nakon saslušanja.

Slučaj zastupa 15 javnih tužilaca, a optuženo je 35 fizičkih i tri pravna lica. Tragedija se dogodila 16. marta ove godine.

Kurir.rs/Skopje1.mk

Ne propustiteSeverna MakedonijaSLUČAJ POŽARA U DISKOTECI U KOČANIMA ZASTUPAĆE 15 TUŽILACA: Vlasti Severne Makedonije o tragediji u kojoj su poginule 63 osobe, a povređeno više od 200 ljudi
IMG-20250403-WA0077.jpg
Severna MakedonijaSUĐENJE ZA POŽAR U KOČANIMA POČINJE 19. NOVEMBRA! U jezivoj tragediji život je izgubilo 63 mladih, a povređeno ih je više od 200! (FOTO)
kocani.jpg
Severna Makedonija"NAŠA DECA NISU BROJEVI, VEĆ LJUDSKI ŽIVOTI" Porodice stradalih u Kočanima: Svaki dan bez pravde je nova rana za nas
Makedonija.jpg
Severna MakedonijaTRAGEDIJA U KOJOJ JE POGINULO 62 LJUDI: Sud u Skoplju potvrdio optužnicu protiv 37 osoba zbog požara u Kočanima
collage123211.jpg