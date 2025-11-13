Slušaj vest

Suđenje za tragediju u diskoteci u Kočanima, u kojoj je život izgubilo 63 ljudi, a više od 200 je povređeno, počeće sledeće nedelje, 19. novembra, i održaće se u sudnici Kazneno-popravnog zavoda Idrizovo.

Kako je saopšteno iz Osnovnog krivičnog suda u Skoplju i Javnog tužilaštva, proces će imati dva ročišta nedeljno, uz pojačane mere bezbednosti i prisustvo medicinskog tima.

Prva tri ročišta zakazana su za 19, 25. i 26. novembar.

Oštećeni svedoci moći će da prisustvuju tek nakon saslušanja.

Slučaj zastupa 15 javnih tužilaca, a optuženo je 35 fizičkih i tri pravna lica. Tragedija se dogodila 16. marta ove godine.